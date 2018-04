Associação divulga dado sobre mercado hipotecário nos EUA São Paulo, 4 de abril - O setor imobiliário pode concentrar as atenções dos investidores. Após as recentes preocupações com o mercado de crédito de imóveis norte-americanos de alto risco, conhecido por subprime, ontem um dado indicou alguma estabilização no setor imobiliário dos Estados Unidos. Hoje uma pesquisa sobre o setor hipotecário pode sinalizar se o segmento ainda está em crise ou se já existe indícios de recuperação. Além disso, o indicador de encomendas à indústria pode apontar se o setor imobiliário afetou o consumo dos norte-americanos e, conseqüentemente, o segmento empresarial. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de encomendas à indústria de fevereiro. EUA/Imóveis - A Associação dos Bancos Hipotecários (MBA) divulga, às 8 horas, pesquisa sobre o setor hipotecário com a divulgação do índice do mercado, o índice de compras e o índice de refinanciamento na semana até o último dia 30. EUA/Vagas - A ADP/Macroeconomic Advisors Employment divulga, às 9h15, sua estimativa de vagas abertas em março no setor. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 30. EUA/Serviços - O ISM divulga, às 11 horas, seu indicador de atividade do setor não industrial (de serviços) de março. EUA/Fed/Dallas - O presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, discursa sobre tendências econômicas na Associação dos bancos Hipotecários de Austin, em Austin (Texas). IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da Produção Industrial de fevereiro.