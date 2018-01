Assolan aumenta família de produtos de limpeza A Assolan vai partir para um novo round na disputa contra os gigantes de higiene e limpeza. Na próxima semana, ela lançará sua nova linha de produtos com a marca Assim, que inclui amaciante, lava roupas líquido, tira manchas e desinfetante. Com esse lançamento, a companhia chegará a um nível considerado quase ideal na categoria de produtos de cuidados para a roupa e a casa, segundo o diretor-presidente da Assolan, Nelson Mello. No próximo ano, a marca Assim já deverá representar um terço do faturamento da empresa. As receitas da Assolan vão ultrapassar a casa dos R$ 500 milhões em 2006. A nova família de produtos é uma extensão natural dos sabões em pó da marca, lançados em agosto do ano passado após um investimento de R$ 25 milhões em uma nova fábrica e na campanha de marketing. A entrada da Assolan nesse novo mercado não foi fácil. Diferentemente do que ocorreu com a lã de aço, a companhia encontrou um mercado altamente competitivo. ?Além de gigantes como Procter & Gamble e Unilever, ela teve de enfrentar as marcas próprias do varejo e as fabricantes regionais, que lideram o mercado de baixa renda?, diz o gerente de atendimento da Gfk Indicator, Marco Aurélio Lima. ?No mercado de lã de aço, a Assolan encontrou um monopólio controlado pela Bombril, que ainda enfrentava dificuldades financeiras.? Na ocasião do lançamento, a expectativa da Assolan era alcançar 4% de participação nas vendas de sabão em pó no final de 2005. A meta, no entanto, ainda não foi alcançada. Segundo Mello, o percentual hoje está em 3,3%. ?Houve um atraso no crescimento. No final do ano, a Unilever reagiu à nossa entrada reduzindo em até R$ 1 o quilo do Omo, o que mexeu com todo o mercado. Nós só voltamos a crescer em março?, diz Mello. ?Temos consciência que a velocidade de crescimento nessas novas categorias será menor.? A estratégia da Assolan é conquistar os consumidores de marcas regionais. ?Nosso objetivo é vender um produto com a qualidade de marca premium, mas com preço mais baixo?, diz Mello. Segundo o executivo, 21% das vendas dos produtos de limpeza estão nas mãos das marcas regionais.