Assume Ben Bernanke, novo presidente do FED O novo presidente do Federal Reserve (FED, o banco central norte-americano), Ben Bernanke, assume o cargo hoje ao meio dia. Ele teve sua indicação aprovada ontem pelo Senado. Bernanke substitui Alan Greenspan, considerado o mais influente presidente que o FED já teve. Greenspan presidiu o banco num período de prosperidade da economia dos Estados Unidos e completaria em 11 de agosto 19 anos no cargo. Greenspan assumiu a presidência do FED em 11 de agosto de 1987.