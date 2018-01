Assunto do dia é o IPCA-15 O IPCA-15, o índice de preços que antecipa o indicador oficial de inflação do governo, o IPCA, será divulgado hoje e deverá centrar as atenções do mercado. Tanto analistas quando o governo acreditam que a aceleração de preços observada por outros indicadores é pontual. IPCA-15 - O índice, que será divulgado a partir das 9h30, deverá mostrar aceleração entre 0,4% e 0,6%, segundo 25 instituições consultadas pela Agência Estado. CNI - A Confederação Nacional da Indústria divulga os resultados da Sondagem Industrial do quarto trimestre de 2005. PIB/EUA - O Departamento do Comércio dos EUA divulga a primeira estimativa do PIB do quarto trimestre de 2005 nesta sexta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 23 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é crescimento de 2,6%. Imóveis/EUA - O Departamento do Comércio divulga o indicador de vendas de imóveis residenciais novos em dezembro nos Estados Unidos. Espera-se queda de 1,1%. Balanços/EUA - Os destaques da lista de empresas que deverão divulgar informes de resultados financeiros nesta sexta-feira nos EUA são Black & Decker Corp., Chevron Corp., Gannett Co. Inc., Procter & Gamble Co. e T. Rowe Price Group Inc.