Assunto inflação deve vigorar entre os investidores São Paulo, 9 de fevereiro - O tema inflação é o assunto que deve vigorar entre os investidores. Com a intensa queda do dólar dos últimos dias e a decisão da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), de desacelerar o passo no alívio monetário, hoje as atenções se voltam para a divulgação do IPCA. O resultado desse indicador pode sinalizar os próximos passos do Banco Central para a política monetária brasileira. Isso porque é unânime a aposta de que o juro básico, a Selic, seguirá em queda este ano. Mas as dúvidas do mercado se concentram na evolução da política monetária no médio prazo. IPCA/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro. EUA/Perspectivas Econômicas - Duas autoridades regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) discursam: às 11h45 (de Brasília) o presidente do Fed de St. Louis, William Poole, fala sobre as condições da economia norte-americana; e às 16 horas (de Brasília) o presidente do Fed de Dallas, Richard Fisher, fala sobre as perspectivas da economia dos Estados Unidos.