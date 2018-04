Ata do BC dos EUA será analisada pelo mercado São Paulo, 11 de outubro - O banco central norte-americano divulga hoje a ata de sua reunião do mês passado, quando a taxa básica de juros dos Estados Unidos foi mantida em 5,25% ao ano. O documento, que contará com as explicações do BC para a decisão tomada aquele dia, será avaliado pelo mercado e deve ter reflexos nos mercados financeiros, tanto lá fora como no Brasil. EUA/Ata do Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga às 15 horas (horário de Brasília) a ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) realizada em 20 de setembro. EUA/Discurso - A diretora do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) Susan Bies fala sobre questões bancárias atuais às 8h30 (horário de Brasília), durante conferência da Associação Britânica dos Bancos, em Londres; às 14h30 (horário de Brasília), o presidente do Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, fala sobre "perspectivas regionais" durante evento da Câmara de Comércio do Distrito de Columbia, em Washington. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de outubro. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga às 7 horas a primeira prévia de outubro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).