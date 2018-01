Ata do Copom anima mercado de juros e taxas futuras caem A ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada hoje, animou o mercado de juros e provocou mais uma onda de ajustes das taxas projetadas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Os juros atingiram novas mínimas no início do pregão e, depois de uma manhã com volume de negócios expressivo - o depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 movimentou 311 mil contratos, para fechar com 332 mil - se acomodaram em níveis bastante inferiores aos do fechamento de ontem. Na opinião de operadores, a ata do Copom reforça a aposta em mais um corte de juro em 0,5 ponto porcentual na taxa Selic em janeiro. Isso se reflete na curva de juros, que passou a projetar uma redução de 0,40 ponto porcentual na Selic na próxima reunião. "A ata efetivamente trouxe de volta a possibilidade de um novo corte de 0,5 ponto na taxa Selic e isso levou investidores a mudarem de posição", afirma um operador. Esse ajuste derrubou o DI com vencimento em janeiro de 2008 de 12,65% ao ano ontem para 12,55% hoje; e o DI para janeiro de 2009 de 12,78% para 12,70% ao ano nesta quinta-feira.