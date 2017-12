Ata do Copom concentra as atenções do mercado São Paulo, 27 de abril - O mercado aguarda hoje a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 19 de abril. Dependendo de como vierem os números e o texto da ata, o mercado decidirá se projeta redução de 0,5 ponto porcentual ou 0,75 ponto porcentual na taxa de juros básica da economia (Selic, hoje em 15,75%), na próxima reunião do Copom (em 30 e 31 de maio). Ata do Copom - O Comitê de Política Monetária divulga a ata de sua última reunião (de 18 e 19 de abril), em que reduziu a taxa de juros básica da economia (taxa Selic) em 0,75 ponto porcentual. IGP-M - A FGV divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do mês de abril. Em março, o IGP-M apontou deflação de 0,23%. EUA/Presidente do Fed - O presidente do banco central dos EUA (Federal Reserve, ou Fed), Ben Bernanke, discursa sobre as condições da economia norte-americana no Comitê Conjunto de Economia do Congresso, em Washington. CMN/Brasil - Acontece a reunião de abril do Conselho Monetário Nacional (CMN), que define a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). EUA/Seguro-desemprego - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília) o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 22 de abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos EUA divulga às 11h30 os dados de estoques de gás natural na semana até 21 de abril. EUA/Indústria - O Federal Reserve de Chicago divulga às 13 horas o índice de atividade industrial da região do Meio-Oeste dos EUA em março. Pouco antes, às 12 horas, o Federal Reserve de Kansas City divulga seu índice de atividade industrial regional de abril. EUA/Títulos - O Tesouro norte-americano leiloa títulos de 5 anos e deve anunciar o resultado às 14 horas. EUA/Moeda - O Federal Reserve divulga às 17h30 os dados da oferta monetária na semana até 22 de abril. Balanço/Brasil - A Telemar, a Energias do Brasil e a Copesul divulgam seus dados financeiros do primeiro trimestre. Balanço/EUA - Divulgam seus informes de resultados do primeiro trimestre as empresas norte-americanas Aetna, Blockbuster, Bristol-Myers Squibb, Bunge, DaimlerChrysler, Dow Chemical, Exxon Mobil, Gateway, Kellogg, KLA-Tencor, LSI Industries, MetLife, Microsoft, Newel Rubbermaid, Phelps Dodge, Raytheon, Timken e Wendy's International. Balanço/Europa - As empresas européias Acerinox, Antena 3 de Televisión, Banco Pastor, Corporación Mapfre, Iberdrola (Espanha), ABB, Ciba Specialty Chemicals (Suíça), AstraZeneca, Aviva, Colt Telecom, GlaxoSmithKline, Reckitt Benckiser, Smith & Nephew, Shire Pharmaceuticals (Reino Unido), Altana, Bayer, DaimlerChrysler, MobilCom, Robert Bosch, Siemens, Wincor Nixdorf (Alemanha), Alcatel, Euro Disney, France Telecom, PPR (França), Luxottica (Itália) e Atlas Copco (Suécia) divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre do ano.