Ata do Copom e CPI no foco dos investidores São Paulo, 16 de março - O mercado financeiro aguarda com expectativa a ata do Copom. Os analistas querem saber o que levou três, dos nove diretores do Banco Central, a votar a favor de um corte de um ponto porcentual na Selic, na reunião do último dia 8. Copom/Ata - O Comitê de Política Monetária (Copom) divulga, às 8h30, ata referente à reunião da semana passada, quando a taxa Selic caiu 0,75 ponto porcentual, para 16,5%. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de fevereiro. A expectativa é de alta de 0,1% no índice e de 0,2% no núcleo. EUA/Renda - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o indicador de renda real dos assalariados em fevereiro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 11. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S referente à segunda quadrissemana de março. Na primeira parcial, o indicador subiu 0,17%. EUA/Imóveis O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o número de construções de imóveis residenciais iniciadas em fevereiro. EUA/Energia - O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulga, às 12h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 10. EUA/Fed/Filadélfia - O banco central dos Estados Unidos (Fed) da unidade da Filadélfia divulga, às 14 horas, seu índice de atividade de março. EUA/Fed/b> - O banco central dos Estados Unidos (Fed) divulga, às 18h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 11. EUA/Fed - O diretor do banco central dos Estados Unidos (Fed), Donald Kohn, fala, às 12h10, sobre ?Política Monetária e Preços de Ativos? durante palestra sobre política monetária em homenagem ao diretor do Banco Central Europeu, Otmar Issing.