Ata do Copom pode indicar peso que BC confere ao cenário externo São Paulo, 08 de junho - A ata do Copom é a divulgação mais aguardada para esta quinta-feira. Diante da atual volatilidade no mercado internacional, os investidores querem saber qual o peso que o Banco Central está dando ao cenário externo. No documento, o mercado também vai buscar pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária em relação aos juros. A ata do Copom de hoje é referente à reunião da semana passada, na qual a taxa básica de juros da economia (Selic) foi reduzida em 0,50 ponto, para 15,25%. BC/Copom - O Banco Central divulga, às 8h30, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) referente à reunião da semana passada, quando a Selic foi reduzida em 0,50 ponto porcentual, para 15,25%. IBGE/IPCA - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio. Analistas consultados pela Agência Estado apostam que o indicador deverá ficar entre 0,03% e 0,21%. Em abril, o IPCA subiu 0,21%. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de junho, período de 30 dias encerrado no último dia 7. Pesquisa feita pela Agência Estado prevê deflação de 0,30% a 0,15%. Na primeira quadrissemana de maio, o IPC-S registrou alta de 0,42%. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até último dia 3. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de vendas e estoques no atacado em abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até o último dia 2. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 3. EUA/Senado - O Comitê de Bancos do Senado realiza, às 11 horas, a audiência para confirmação da nomeação de Donald Kohn para a vice-presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa papéis de 10 anos. O anúncio do leilão deverá ocorrer às 14 horas.S