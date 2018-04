Ata do Copom pode sinalizar nível de corte da próxima Selic São Paulo, 26 de abril - Os números de inflação renovaram divulgados ontem renovaram o otimismo dos investidores. Porém, o mercado ainda continua dividido entre um corte de 0,25 ponto porcentual e meio ponto na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Mas essa dúvida poderá ser solucionada hoje com a divulgação da ata do encontro do Copom de abril, quando a Selic passou para 12,5% (redução de 0,25 ponto). Alguns esperam uma postura mais conservadora para o documento, com o objetivo de contrabalançar o efeito provocado pelo placar dividido ((3 dos 7 diretores do comitê votaram a favor de uma redução de 0,5 ponto porcentual), da reunião passada, e outros considerando que o tom do relatório preparará o mercado para a aceleração do ritmo de corte de juros em junho. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. Ata/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) divulga a ata referente à reunião da semana passada, quando a Selic passou de 12,75% para 12,50% ao ano. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de abril. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de março. Política Monetária/BC - O Banco Central divulga os dados de política monetária e operações de crédito de março. Indústria/CNI - A Confederação Nacional da Indústria divulga sondagem trimestral da indústria referente ao primeiro trimestre. Reunião/CMN - O Conselho Monetário Nacional (CMN) realiza reunião mensal. Balanços/Brasil - Telemar e Sadia divulgam balanços no Brasil. Bovespa/Estréia - A Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. Estréia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). EUA/Fed - O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Frederic Mishkin, fala, às 13h30, sobre "globalização e desenvolvimento financeiro" durante conferência sobre Novas Perspectivas sobre Globalização Financeira, em Washington. Às 20h30, a presidente do Federal Reserve Bank de San Francisco, Janet Yellen, discursa sobre as perspectivas da economia norte-americana, em Nova York. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 21. EUA/Balanços - As companhias 3M, Bristol-Myers Squibb, Bunge, ExxonMobil, Ford Motor, Halliburton, KLA-Tencor, Microsoft, Safeway, US Airways e Valero Energy divulgam balanços nos Estados Unidos. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o até o último dia 20. EUA/Indústria - O Fed de Kansas City divulga, ao meio-dia, índice de atividade industrial regional referente a abril. Às 13 horas, o Fed de Chicago divulga o índice de atividade industrial da região Meio-Oeste dos EUA de março. EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 16.