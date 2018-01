Ata do Copom pode sinalizar ritmo de corte da Selic em 2007 A grande expectativa dos participantes do mercado financeiro é com a divulgação da ata da última reunião do Copom. O documento pode sinalizar o motivo pelo qual a decisão de diminuir a Selic não ter sido unânime e até apontar se faz sentido a análise de especialistas de que o ritmo de corte vai ser reduzido daqui para frente. Ata/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) divulga, às 8h30, a ata da sua última reunião do ano, quando a taxa Selic foi reduzida em meio ponto porcentual para 13,25% ao ano. Europa/Juros - O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) encerra sua reunião de dois dias e anuncia, às 10 horas, sua decisão de política monetária. Às 10h45, o Banco Central Europeu (BCE) divulga a nova taxa de juros. A previsão é de que a taxa seja elevada em 0,25 ponto porcentual, para 3,50%. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 2. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o dia 1º. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 18 horas, os dados do crédito ao consumidor em outubro e, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 27 de novembro.