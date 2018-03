Ata do encontro do Banco Central dos EUA é destaque São Paulo, 2 de janeiro - A ata do Banco Central norte-americano referente à reunião de dezembro será conhecida hoje. O documento deverá apontar como os integrantes do comitê de política monetária estão avaliando o comportamento da inflação e os indicadores de atividade. No encontro, a autoridade monetária decidiu manter o juro de dezembro inalterado em 5,25% ao ano. Outro fato que poderá conduzir o preço dos ativos é o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a dezembro. O indicador é apurado pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) e será conhecido às 13 horas. Também será divulgada hoje a previsão da consultoria ADP/MA sobre a criação de empregos nos Estados Unidos durante o mês de dezembro. EUA/Trabalho - A Advanced Data Processing/Macroeconomic Advisors (ADP/MA) divulga, às 11h15 (de Brasília), sua estimativa sobre o número de postos de trabalho criados nos Estados Unidos em dezembro. EUA/Fed/Ata - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) divulga, às 17 horas, a ata da reunião de política monetária realizada no dia 12 de dezembro. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na quadrissemana até 30 de dezembro. Na quadrissemana anterior, as vendas caíram 2,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a dezembro. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em novembro.