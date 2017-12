Ata do Fed e preços no atacado dos EUA devem definir rumo dos negócios São Paulo, 18 de março - No primeiro dia de encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Brasil, a agenda de indicadores nos Estados Unidos chama a atenção dos investidores, principalmente por conta da divulgação de dois dados que podem influenciar os negócios: o índice de preços no atacado, o chamado PPI, e a ata da reunião de março do Fed. EUA/Fed - O do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 15 horas, a ata da reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) referente ao dia 28 de março. Naquela data, o juro básico do país subiu para 4,75%. EUA/PPI - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de março. O divulgado o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. EUA/Imóveis - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de obras de imóveis residenciais iniciadas em março. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 15. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Chicago, Michael Moskow, discursa, às 12h05, numa conferência da indústria automobilística em Detroit (Illinois). EUA/Fed - A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de San Francisco, Janet Yellen fala, às 12h45, sobre perspectiva econômica, em San José (Califórnia). EUA/Fed - O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Kevin Warsh discursa, às 14h30, na conferência do Fed de Atlanta. Balanço/EUA - As empresas norte-americanas Dow Jones, Johnson & Johnson, Mattel, Motorola, Seagate Tech, Teradyne, Texas Instruments, Wells Fargo & Co e Yahoo! divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre do ano. FGV/IPC-S Capitais - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S Capitais referente à segunda quadrissemana de abril. Ao todo o indicador avalia a inflação em sete cidades brasileiras.