Ata do Fed pode ajudar investidor avaliar dado de trabalho São Paulo, 11 de abril - A divulgação da ata do Fed sobre a reunião de março, quando o juro norte-americano ficou inalterado em 5,25% ao ano, vai atrair a atenção dos investidores. O documento pode ajudar os participantes de mercado a interpretar com mais precisão o que significa o resultado do número vigoroso de vagas criadas nos Estados Unidos, que saiu na semana passada. O dado minimizou incertezas de investidores que apostam no crescimento do emprego para suavizar a desaceleração em outros setores da economia norte-americana. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Ata do Fed - O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed divulga, às 15 horas, a ata de sua última reunião, realizada em 20 e 21 de março, quando o juro norte-americano ficou inalterado em 5,25% ao ano. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, fala, às 14 horas, sobre disciplina e regulamentação dos mercados durante o Fórum sobre Política Econômica Global da Escola de Direito da New York University, em Nova York. Às 13m45, o presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Jeffrey Lacker, fala sobre inflação e desemprego. Às 21h30, o presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, fala sobre as perspectivas da economia norte-americana durante evento em Kenilworth (Illinois). EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 6. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 15 horas, o resultado das contas do governo federal do país em março. IPCA/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março.