Ata e Palocci são destaques hoje A ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e o depoimento do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, na CPI dos Bingos, devem centrar as atenções do mercado financeiro. Veja abaixo os eventos que poderão ter impacto no mercado financeiro hoje: Ata - A ata da última reunião do Copom, a segunda mais longa do governo Lula, sai nesta quinta-feira. O mercado espera que o tom conservador do comunicado seja repetido no documento. Em seu último encontro, o Comitê decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual, para 17,25%. Palocci - O ministro da Fazenda deve depor hoje, às 10 horas, na CPI dos Bingos. Analistas não esperam novidades que possam interferir no preço dos ativos financeiros. Resultado do Governo Central - Os dados que englobam as contas do Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central, serão divulgados hoje. Analistas esperam déficit primário em dezembro de 2005, como ocorre todos os anos. Emprego - Os dados de atividade continuam no foco do mercado. Se a atividade crescer acima do esperado, mais as projeções de queda da taxa Selic serão contidas. Hoje, às 9h30, o IBGE divulga a pesquisa de emprego de dezembro. CMN - Às 14h30 horas, ocorre a reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN). EUA - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 21 de janeiro, às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 17 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é 305 mil pedidos, 34 mil a mais do que na semana anterior. Comércio/EUA Também às 11h30 (de Brasília), o Departamento do Comércio divulga o indicador de encomendas de bens duráveis em dezembro. A mediana das previsões de 23 economistas consultados é um crescimento de 1% em dezembro. Gás/EUA O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30 (de Brasília), o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 20 de janeiro. Atividade/EUA - O Federal Reserve Bank de Kansas City divulga seu índice de atividade industrial regional de janeiro, às 14h (de Brasília). Balanços/EUA - A safra de balanços de hoje inclui as empresas AT&T Inc., Caterpillar Inc., Dow Chemical Co., Eastman Chemical Co., General Motors Corp., Eli Lilly & Co., Microsoft Corp., Unisys Corp. E Verizon Communications Inc.