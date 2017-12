Ataque a Iraque reforça compra de papel do Tesouro/EUA A informação de que os EUA estão realizando o maior ataque aéreo ao Iraque desde 2003 provocava no início desta tarde demanda forte por títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), considerados os papéis mais seguros entre todos dos mercados. Diante da demanda, o juro do título de 10 anos (T-Note) caía 1,25%, para 4,6714%. Já o petróleo ignorava a informação sobre o ataque, que normalmente poderia desencadear uma reação nervosa no mercado. Os operadores seguiam focados nos níveis crescentes de estoques do produto nos EUA, que levavam o barril de petróleo com vencimento em abril a cair 0,51% em NY, a US$ 61,85.