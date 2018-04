Atenção às opções de juros na hora de financiar Há duas opções de taxas de juros para quem pretende adquirir um imóvel por meio de crédito imobiliário. Na pós-fixada, o modelo mais tradicional de financiamento, a correção anual é calculada com base nos juros mais a Taxa Referencial (TR). Na prefixada, opção relativamente nova no mercado, o mutuário paga uma taxa de juros fixa, o que permite prever o valor da prestação do início até o fim do contrato. A escolha por uma ou outra modalidade de crédito varia de acordo com o perfil do mutuário e a confiança que tem na estabilidade econômica do País. No caso da taxa prefixada, o conforto de saber o valor de todas as parcelas até o fim do financiamento tem um custo. Os juros costumam ser mais caros e, com isso, tende a crescer o valor final pago pelo imóvel. É que o cálculo da taxa embute uma TR travada normalmente acima do valor atual (cerca de 2% ao ano). No mercado, a menor taxa prefixada praticada é a da Caixa Econômica Federal, de 12,19% ao ano, para imóveis até R$ 130 mil. A maior é a do banco Santander Banespa, de 16,95% anuais para imóveis a partir de R$ 40 mil. O mutuário que opta pela taxa pós-fixada não tem como prever o valor das parcelas até o fim do contrato. Em compensação, tende a pagar um preço menor, no fim do contrato, já que o cálculo do reajuste inclui o componente da TR - índice que varia conforme a taxa Selic (taxa básica de juros do País determinada pelo Banco Central). Como a tendência atual da taxa Selic é de queda, o mutuário que optar pela taxa prefixada poderá ter vantagens,se a economia brasileira permaneça estável. Mas caso ocorram situações que provoquem impacto e instabilidade na economia, como crises mundiais, a taxa Selic pode subir. Como o cálculo da TR é atrelado a ela, o mutuário corre o risco de ter surpresas desagradáveis até o fim do contrato nesta opção. O que pode facilitar a escolha, segundo o diretor executivo de Pesquisas Econômicas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) Miguel de Oliveira, é fazer a comparação entre as taxas. Dessa forma, vale uma regra básica: se a diferença entre as taxas for grande, aconselha-se a pós-fixada. Mas se for entre 0,5% e 1%, a prefixada é mais vantajosa.