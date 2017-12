Atenção do investidor na inflação e balança comercial São Paulo, 3 de abril - A semana começa com a divulgação de indicadores de inflação por aqui - IPC-S e IGP-DI - e da balança comercial do fechamento de março. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S de março. O indicador de até 28 de fevereiro registrou variação de 0,01%. FVG/IGP-DI - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-DI de março. No mês anterior, o índice apresentou deflação de 0,06%. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado final da balança comercial de março. Economistas esperam um superávit entre US$ 3,5 bilhões a US$ 3,900 bilhões. EUA/ISM - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM) divulga o índice de atividade industrial de março.