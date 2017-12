Atenção do mercado deve se concentrar no IGP-M São Paulo, 30 de maio - Os investidores norte-americanos voltam do feriado do Memorial Day, mas a agenda de indicadores econômicos e financeiros continua fraca. Depois do crescimento da renda e dos gastos em níveis abaixo do esperado nos Estados Unidos, destaque para o índice de confiança do consumidor da Conference Board. Aqui no Brasil, as atenções se voltam também para a divulgação do IGP-M. Segundo analistas, o índice deverá confirmar a elevação dos preços, especialmente dos agrícolas, como já vêm mostrando as prévias dos IGPs. EUA/Confiança do consumidor - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice de confiança do consumidor de abril. No mês anterior, o indicador ficou em 109,6. EUA/Indústria/Regional - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) de Dallas divulga, às 11h30, seu índice de atividade industrial regional referente a maio. EUA/Indústria/Meio-Oeste - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) de Dallas divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial da região Meio-Oeste dos EUA referente a abril. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços de Mercado (IGP-M) de maio. Em abril, o indicador registrou deflação de 0,42%. Europa/Balanços - As empresas européias Vodafone (Reino Unido) e Cimpor (Portugal) divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre de 2006.