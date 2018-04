Atenção dos investidores continua em impasse geopolítico São Paulo, 3 de abril - O impasse sobre os 15 marinheiros e fuzileiros britânicos capturados pelo Irã, caso continue sem solução, poderá provocar um movimento de oscilação no preço do barril de petróleo, como ocorreu ontem, ou mesmo voltar a registrar quedas significativas, e definir o rumo dos mercados. Fora isso, a agenda externa está vazia. No Brasil, serão divulgados apenas dados da Fenabrave. Veículos/Fenabrave - A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulga os dados de emplacamento de veículos de março.