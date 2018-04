Atenção dos mercados continua focada nos EUA A exemplo do que ocorreu nas últimas semanas, os investidores passarão os próximos dias de olho nos indicadores da economia norte-americana. Como os dados por lá têm mostrando tendências distintas - ora mostram inflação mais alta do que o esperado, ora revelam atividade econômica em desaceleração -, os principais ativos deverão continuar voláteis. Esta semana, em especial, está carregada de indicadores importantes. A começar pelo índice de atividade industrial do Instituto para Gestão de Oferta (conhecido pela sigla ISM), que será anunciado hoje. Amanhã, a Associação Nacional das Corretoras de Imóveis divulga as vendas de imóveis residenciais pendentes de fevereiro. Quarta-feira, a Associação dos Bancos Hipotecários anuncia três índices importantes do setor: o de mercado, o de compras e o de refinanciamento. Por fim, na sexta-feira, o Departamento do Trabalho divulga o relatório de mão-de-obra relativo a março (também conhecido como payroll). O levantamento traz a taxa de desemprego e o número de novas vagas criadas no país. No Brasil, por conta do feriado de Páscoa, a semana é mais leve. O grande destaque é a produção industrial de fevereiro, que será divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira. Mesmo com a perspectiva de volatilidade, analistas acreditam que a tendência para o dólar e para o risco Brasil ainda é de queda. Na semana passada, a moeda americana atingiu o menor nível em seis anos e o risco bateu sucessivos recordes de baixa. Na sexta-feira, fechou em 167 pontos. O mercado acionário é o que deve registrar as maiores oscilações. No primeiro trimestre, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) subiu 2,99%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.