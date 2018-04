Atenções voltam-se para balanços de empresas americanas São Paulo, 23 de outubro - Com a agenda de indicadores vazia nos Estados Unidos e fraca no Brasil, os mercados brasileiros devem continuar de olho no movimento de seus pares norte-americanos. A Bolsa de Valores de São Paulo, em particular, pode ser afetada pela reação das Bolsas de Nova York aos balanços de terceiro trimestre das empresas. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas American Express, AT&T, CNet Networks, Ford Motor, Halliburton, Kimberly-Clark, Kraft Foods, Rockwell Automation, Texas Instruments e Xérox divulgam seus balanços do terceiro trimestre de 2006. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da terceira semana de outubro. BC/Focus - O Banco Central apresenta às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial da semana até 22 de outubro.