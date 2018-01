Atividade é destaque hoje São Paulo, 14 de fevereiro - A agenda de hoje conta com dados importantes da indústria e do comércio do Brasil e dos Estados Unidos. FGV/Indústria - A FGV divulga, às 8 horas, a Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação - Quesitos Especiais - de janeiro. IBGE/Comércio - O IBGE divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Comércio referente a dezembro do ano passado. A estimativa é que as vendas do comércio venham altas. Tesouro - O Tesouro Nacional fará leilão de venda Letras do Tesouro Nacional (LTNs) e de Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F). Ambos os títulos são prefixados. Também haverá recompra de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), papéis indexados pelo IPCA. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de vendas no varejo em janeiro. EUA/LJR Redbook - A Instinet divulga, às 11h55, relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 11 de fevereiro. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os estoques das empresas de dezembro.