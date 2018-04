Atividade industrial dos EUA pode definir tendência no mercado São Paulo, 2 de outubro - O mercado financeiro observa hoje o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras dos Estados Unidos e o indicador de vendas pendentes de residências, os únicos dados com divulgação prevista hoje nos EUA. No decorrer da semana, alguns dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) devem falar em eventos, o que pode influenciar os mercados. O mais importante desses discursos é o do próprio presidente do Fed, Ben Bernanke, que fala na quarta-feira. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras dos EUA referente a setembro às 11 horas (horário de Brasília). Economistas prevêem que o índice fique em 53,5, ante 54,5 em agosto. EUA/Imóveis - Às 11 horas (horário de Brasília), a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga o indicador de vendas pendentes de residências de agosto. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) fechado de setembro. BC/Focus - O Banco Central (BC) apresenta a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros, às 8h30. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial de setembro.