Atividade industrial pode apontar desaquecimento nos EUA São Paulo, 17 de agosto - Os dois principais indicadores da semana - o índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor, ambos norte-americanos -, já divulgados, apontaram para um arrefecimento da inflação nos EUA, o que animou os investidores. Agora, o foco volta-se para o nível de desaquecimento da economia por lá. Hoje, dois indicadores podem ajudar o mercado a avaliar essa situação: o índice de atividade industrial regional da Filadélfia e o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego. No Brasil, não há indicadores relevantes a serem divulgados. Fed/Indústria - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) da Filadélfia divulga, às 13 horas, seu índice de atividade industrial regional de agosto. Em julho, o índice ficou em 6,0. EUA/Desemprego- O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 12 de agosto. Na semana anterior, foram 317 mil pedidos. Fed/Discursos - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Dallas, Richard Fisher, discursa durante evento em Shreveport (Louisiana), às 14 horas. Às 21h30, o diretor do Fed Randall Kroszner fala durante conferência bancária em San Francisco (Califórnia). EUA/Antecedentes - Às 11 horas, a Conference Board divulga o índice dos indicadores antecedentes da economia norte-americana referente a julho. Em junho, o índice ficou em +0,1%. EUA/Gás - Às 11h30, o Departamento de Energia divulga o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 11 de agosto. Fed/Moeda - Às 17h30, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga os dados da oferta monetária na semana até 11 de agosto.