Atividade nos EUA e juros A reação dos mercados financeiros na última sexta-feira diante dos dados sobre o desempenho do mercado de trabalho nos Estados Unidos ocorreu diante das expectativas diante do rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. Na virada do ano, a projeção era de mais dois aumentos na taxa de juros básica da economia norte-americana, de 0,25 ponto porcentual cada. Mas agora há dúvidas e algumas apostas de três aumentos, também de 0,25 ponto porcentual cada. Segundo analistas, os dados sobre o mercado de trabalho na sexta devem ser analisados sob duas óticas. Do ponto de vista do próprio mercado de trabalho, eles foram altamente positivos, com a geração de 193 mil postos de trabalho em dezembro, queda da taxa de desemprego de 4,9% para 4,7% da força de trabalho e continuidade dos aumentos do rendimento real dos trabalhadores, 0,4%. Entretanto, do ponto de vista da evolução das taxas de juros, este desempenho positivo do mercado de trabalho, combinado com o dado de produtividade divulgado na sexta-feira, com queda de 0,6% no quarto trimestre de 2005, deverá acender o sinal amarelo no Federal Reserve quanto a possíveis pressões inflacionárias advindas do crescimento do custo do trabalho, já que a redução da taxa de desemprego poderá desencadear pressões por aumentos de salários reais no futuro.