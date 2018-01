Áudio e Vídeo: Bolsas dos EUA sobem Com o feriado de hoje em São Paulo, estão fechados os mercados de ações e de juros futuros no Brasil. No câmbio, os negócios funcionam apenas no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, o dia é tranqüilo e o mercado de ações opera em alta, o que é favorável para a abertura de amanhã na Bovespa. Para acompanhar o comportamento do preço dos ativos financeiros, clique em Áudio e Vídeo no menu à esquerda e ouça os boletins de mercado produzidos pela Agência Estado.