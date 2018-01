Áudio: Mercado foca juros nos EUA A ata do Banco Central dos Estados Unidos é o assunto de hoje no mercado financeiro. Por meio do documento, os investidores querem saber se o depoimento feito na semana passada pelo novo presidente da instituição, Ben Bernanke, foi influenciado pela decisão do comitê de política monetária do País. O ritmo de alta das taxas de juros nos EUA é dado como certo e está sendo considerado no preço dos ativos financeiros mundiais. Espera-se que a Selic local suba mais uma ou duas vezes e alcance cerca de 5% até a virada do semestre. Se as pressões inflacionárias se mostrarem mais fortes do que o previsto, a tendência, no entanto, é de uma remexida no mercado internacional de juros e de um certo encolhimento, mesmo que momentâneo, do fluxo para países emergentes. Isso, provavelmente, teria impacto no mercado de juros e de câmbio no Brasil. Para acompanhar diariamente o movimento dos mercados financeiros no Brasil e no mundo, clique na seção Áudio e Vídeos, no menu à esquerda, e ouça os boletins de áudio. São três boletins diários produzidos pela Agência Estado