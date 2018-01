Aumento da atratividade da poupança não preocupa fundos, diz Andid O vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Giufrida, nega que o aumento da atratividade da caderneta de poupança preocupe os administradores de fundos de investimento. "A mudança no cálculo da rentabilidade da aplicação nunca esteve na pauta", assegurou. Ele também discordou da possibilidade de migração de recursos dos fundos para a poupança. A caderneta se tornou mais atrativa com a redução da taxa básica de juros e, atualmente, já apresenta remuneração superior à de alguns produtos. "A queda da Selic também é positiva para os fundos", afirmou. Giufrida destacou o desempenho da indústria em 2006, que registra captação recorde de quase R$ 70 bilhões. Segundo o executivo da Anbid, a transferência de recursos acontece dentro dos próprios fundos, com uma saída de produtos mais conservadores para os diferenciados, como os multimercados. Nos cálculos de Giufrida, a diferença de rentabilidade entre a poupança e os portfólios mais conservadores é pequena e não motiva uma mudança. "Os dois produtos não são concorrentes, e sim complementares", considerou. Ele rebateu a tese de que as taxas de administração dos fundos, em especial os voltados para o pequeno investidor, sejam elevadas. De acordo com dados da Anbid, o valor médio cobrado caiu de 0,78% ao ano para 0,48% ao ano nos últimos cinco anos. Esse porcentual, no entanto, considera toda a indústria, incluindo os fundos exclusivos e para investidores qualificados, tradicionalmente mais baratos. "Mas a queda nas taxas ocorre em todos os segmentos, em razão da competição de mercado", garantiu. Governo não estuda mudança O assunto sobre a provável mudança no cálculo da poupança surgiu em novembro, quando a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) apresentou ao governo uma nova sugestão de fórmula para calcular a remuneração do investimento mais popular do Brasil. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo ainda não cogita modificar o cálculo da TR. Alguns bancos estão preocupados que, se mantido o valor atual da TR, pode haver uma migração em massa de recursos alocados nos fundos de investimento para a poupança, que com a queda da taxa de juros básica, pode passar a render mais do que as carteiras de títulos públicos das instituições financeiras voltadas para o pequeno investidor. A TR é usada para corrigir as aplicações na caderneta de poupança e as prestações de empréstimos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).