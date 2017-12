Autoridades apontam "bolha" no mercado acionário russo O Ministério de Desenvolvimento Econômico da Rússia e o Serviço Federal dos Mercados Financeiros mostram preocupação em relação à aparente formação de uma bolha no mercado acionário do país, segundo a agência Prime Tass. O ministro do Desenvolvimento Econômico e Comércio, German Gref, disse, em encontro de gabinete, que a capitalização do mercado está atualmente 7,8 vezes acima do nível do lucro anual das corporações. Embora tenha qualificado esse nível de "normal", o ministro observou que dez grandes companhias, cujas performances deveriam ser analisadas, respondem por 80% da capitalização total do mercado. O índice RTS, principal referencial do mercado russo, subiu 40% nos dois primeiros meses de 2006, com ingressos líquidos recordes vindos de fundos internacionais para mercados emergentes e com o contínuo suporte de investidores locais. No entanto, após superar 1.500 pontos na semana passada, o índice RTS fez uma correção e fechou em 1.450,82 pontos ontem.