Autoridades do Canadá e dos EUA aprovam oferta da Vale pela Inco A Vale do Rio Doce informou em comunicado que autoridades antitruste do Canadá e dos EUA aprovaram sua oferta feita à mineradora Inco, o que elimina preocupações de concorrência relacionadas à transação. De acordo com a Vale, o Departamento de Concorrência do Canadá assinou a aprovação para a oferta de 19,9 bilhões de dólares canadenses (US$ 17,9 bilhões), totalmente em dinheiro. Além disso, autoridades antitruste dos EUA disseram que o acordo está em conformidade com a lei antitruste Hart-Scott-Rodino, aprovada em 1976. A Vale vai agora esperar a votação dos acionistas da Inco, marcada para o próximo dia 7. Na última terça-feira, a Inco recomendou que os acionistas rejeitem a oferta lançada pela Vale, porque não constitui uma "proposta superior" para a companhia, e que apóiem a proposta concorrente, da norte-americana Phelps Dodge. As informações são da Dow Jones.