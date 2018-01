Autoridades do Fed falam sobre a economia americana São Paulo, 23 de fevereiro - Duas autoridades regionais do Fed poderão dar mais sinais da atual situação econômica dos Estados Unidos: presidente do Fed de Dallas, Richard Fisher, e a presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen. Eles também poderão indicar o rumo econômico do país, o que, conseqüentemente, poderá servir de base para o Fed na hora de avaliar a inflação e decidir sobre o juro dos EUA. EUA/Fed - Dois dirigentes regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) falam sobre a economia norte-americana. Em horário de Brasília, às 13h45, será a vez do presidente do Fed de Dallas, Richard Fisher, seguido da presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen, que vai discursar às 18h35. Nota Externa/BC - O Banco Central (BC) divulga, às 10h30, nota externa sobre conta corrente e investimento estrangeiro de janeiro. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da terceira prévia de fevereiro. Europa/Balanços - A companhia Lafarge, do setor de construção, divulga balanço.