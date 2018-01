Avalanche de dólares à vista? A experiência internacional de isenção tributária para o investimento estrangeiro não endossa a tese de que a medida resultaria em uma "avalanche" de fluxos externos para os países que a adotaram, tampouco a de que implica em uma participação maciça dos estrangeiros como detentores da dívida pública doméstica. É o que mostra um relatório especial sobre o tema, produzido no ano passado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), e que serviu de base teórica para a proposta de isenção do Imposto de Renda pra estrangeiros que o governo pode enviar ainda nessa semana ao Congresso. O estudo destaca a experiência de quatro países que adotaram a isenção do Imposto de Renda retido na fonte para o investimento estrangeiro: Japão (a partir de 1999), Itália (2001), Nova Zelândia (1993) e México (que optou pela via de emitir títulos públicos federais denominados em pesos no mercado externo, os chamados Bonos). Em nenhum deles a participação do estrangeiro na composição da base de investidores da dívida pública cresceu exponencialmente. No exemplo do México, onde o caminho da atração do capital estrangeiro para a dívida interna ocorreu por meio da colocação dos Bonos (títulos públicos federais com taxa fixa e denominados em pesos), a participação do investidor externo teve importância importante no alongamento de prazos da dívida pública. Em 2000, essas emissões variavam entre três e cinco anos. Em 2001, foram emitidos novos títulos com prazo de dez anos e em 2002 de sete anos. A partir de 2003, começaram as ofertas de papéis com vencimento de 20 anos. Até maio do ano passado, apenas 21% do total de Bonos em poder do público encontravam-se na mão de investidores não-residentes. Esse mercado representava, no final do ano passado, algo como 40% de toda a dívida mobiliária interna do México. "No começo, a parte mais longa da dívida mexicana estava bastante concentrada nas mãos dos estrangeiros, mas isso foi mudando ao longo dos anos. E não porque o estrangeiro saiu, mas sim porque o local entrou", afirma a superintendente técnica da Andima, Valéria Coelho. Na Nova Zelândia, a eliminação do imposto teve como objetivo desenvolver o mercado primário de títulos. O impacto inicial da desoneração, em 1993, foi um forte aumento do capital estrangeiro na composição da dívida, porém essa participação nunca chegou a alcançar os 20%. Com a queda dos juros, essa parcela recuou para próximo dos 14% no ano passado. No Japão, que adotou a isenção com o mesmo propósito para o mercado primário, o pico da participação estrangeira na dívida ocorreu no começo de 2001: apenas 6,2% do total. Em meados dos anos 80, o governo italiano decidiu taxar em 12,5% o IR retido na fonte para as operações com títulos novos feitas por estrangeiros. Com o fraco apetite pelos papéis, voltou atrás e em 2001 eliminou a cobrança do imposto. Nos anos seguintes, a participação estrangeira manteve-se dentro de uma faixa entre 33% e 42% do total da dívida. "Na verdade, o maior salto da participação de estrangeiros ocorreu no fim dos anos 90, e pode ser explicado pela entrada do país na zona de euro." Para o diretor do Multi Commercial Bank, Ricardo Simone Pereira, o tratamento tributário diferenciado para o investidor estrangeiro deverá ter mais o efeito de aumentar o número de participantes estrangeiros atuando diretamente no mercado local do que elevar exponencialmente os volumes alocados em Brasil. "O investidor geralmente investe no seu mercado de origem. Os volumes dos estrangeiros no mercado local, portanto, não serão tão maiores do que os atuais", avalia o presidente da Andima, Alfredo Neves Moraes. A intenção de trazer esse investidor externo, segundo ele, não é a de que ele passe a ser o grande carregador dos papéis da dívida pública interna, mas sim a de que ele funcione como um agente indutor/educador para o mercado local em termos de alongamento de prazos e redução de custos para papéis prefixados ou atrelados a índices de preços.