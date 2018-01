Avaliação do retorno, em relação ao risco, é imprescindível Tenha sempre em mente que, no mercado financeiro, risco está diretamente relacionado ao retorno. A ponderação do risco em relação ao retorno é sempre é necessária, mesmo para a caderneta de poupança, mas a necessidade cresce em ativos de renda variável , que sofrem oscilações maiores. As ações carregam dois tipos de risco: o de mercado e o de crédito. O risco de mercado tem origem nas oscilações macroeconômicas, que podem favorecer ou prejudicar todo o mercado. Uma alta dos juros, por exemplo, prejudica todo o mercado acionário. O risco de crédito é o de a empresa emissora das ações ter problemas, como ir à falência.