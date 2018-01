Avon muda a cara dos produtos e disputa mercado com a Natura A Avon vai anunciar na próxima quinta-feira o novo posicionamento mundial da marca: a gigante americana de cosméticos quer se descolar da sua tradicional imagem popular e transmitir mais sofisticação. Esse esforço da Avon, que começou timidamente há um ano e meio, já começa a ser sentido pela sua principal concorrente no Brasil, a Natura. Pela primeira vez desde que abriu capital em 2004, a Natura apresentou, na semana passada, um balanço trimestral abaixo das expectativas dos analistas. Apesar de ter crescido 15,6% em vendas, acima do mercado, a companhia viu sua margem de lucro cair 15,7% no último trimestre. A reação dos investidores foi rápida: as ações da empresa caíram 13,7% logo após a divulgação do resultado. Esses são os primeiros sinais de um cenário de competição mais acirrada entre as duas líderes da venda direta. "Está havendo uma sobreposição de mercados. A disputa entre as duas empresas vai ficar mais intensa, pois elas vão se chocar com mais freqüência em busca do mesmo consumidor", afirma o coordenador geral do programa de Administração do Varejo (Provar) da Fundação Instituto de Administração (FIA), Cláudio Felisoli. "A Avon tem feito um forte movimento em busca do consumidor de elite, enquanto a Natura lançou produtos mais populares e busca a internacionalização - um processo pelo qual a Avon já passou há tempo", completa Felisoli. Para ele, esse movimento é resultado da alta competitividade do mercado de cosméticos, que há quase uma década vem crescendo a taxas bem acima da economia. Os números de 2006 ainda não foram divulgados, mas a expectativa da associação dos fabricantes (Abihpec) é de um crescimento de 14%, e faturamento de R$ 17,2 bilhões. "A competição fez com que as margens de lucro diminuíssem e as empresas buscassem ganho em escala", diz Felisoli. "A maneira mais comum de fazer isso é ampliar a base de consumidores." Mudanças O executivo da Natura admite essa sobreposição de mercado, mas afirma que é cedo para falar em mudanças estruturais. "Sempre existiu alguma interseção de mercado entre Natura e qualquer um de seus concorrentes", disse David Uba. Na Natura, o movimento de ampliação de linhas, com a introdução de produtos mais acessíveis a clientes de baixa renda, ocorreu no ano passado. Segundo David, a empresa não pretende entrar em uma briga direta pela baixa renda. "A Natura não mudará seu posicionamento." O executivo admite, porém, que a competição no mercado é acirrada. "De tempos em tempos, sempre que um competidor faz uma campanha mais agressiva, o resto do mercado percebe", diz Uba. "É um mercado extremamente competitivo e todos os grandes fabricantes de cosmético no mundo estão no Brasil." Entretanto, para a Natura, a queda expressiva na margem de lucro foi um fato isolado, resultado de "imperfeições táticas" da própria companhia. Segundo Uba, a empresa falhou na estratégia de venda de estojos de Natal, que acabaram por "canibalizar excessivamente" as vendas não promocionais. Segundo o executivo, a empresa já tem um "plano consistente" de ajuste de resultados para 2007. Ele diz que será preciso fazer um "ajuste fino" nas táticas de marketing. "Mas a estratégica global não muda. A comunicação, os conceitos que caracterizam a marca, o portifólio, essa estratégia é vitoriosa e há muitos anos vem sustentando nosso crescimento", diz Uba. Ainda que a Natura esteja longe de alcançar a lucratividade em suas operações internacionais, a empresa não atribui o resultado do último trimestre a essa expansão. "Fizemos no ano passado investimentos na estrutura de gestão para sustentar a expansão de forma autônoma, para não afetar a operação nacional", diz Uba. Ele afirma que os mercados em fase de consolidação - Argentina, Chile e Peru - registraram crescimento de receita de 52% no ano passado. "O Peru já é lucrativo e estimamos atingir o ponto de equilíbrio nos outros dois países em 2008." Segundo uma grande distribuidora de cosméticos, que vende ambas as marcas, a Avon tem se aproximado cada vez mais da Natura ao melhorar suas embalagens, consideradas muito simples pelos consumidores, e lançar kits de presentes semelhantes aos da concorrente brasileira.