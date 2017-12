Balança comercial e pesquisa Focus são destaque São Paulo, 13 de março - A agenda de indicadores no mercado doméstico é fraca. Os dados mais importantes que serão divulgados são os números da balança comercial da segunda semana de março e os dados da pesquisa Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, nenhum índice sai hoje. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, contendo previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado parcial da balança comercial da segunda semana de março. Leilão/Tesouro - O Tesouro Nacional realiza leilão de troca de até um milhão de LTNs (prefixado) com vencimento em 1/1/2008 por NTNs-F (prefixado com pagamento periódico de juros) de mesmo vencimento.