Balanço da Alcoa pode anular otimismo dos investidores São Paulo, 10 de abril - A Alcoa, integrante do índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, dá o pontapé inicial para a divulgação dos balanços do primeiro trimestre deste ano por parte de companhias norte-americanas. Os investidores conhecerão os números da empresa, maior fabricante de alumínio do mundo, somente após o fechamento do mercado norte-americano. Porém, a expectativa em torno dos dados pode ser grande, mesmo com analistas prevendo crescimento de 7,1% no lucro da Alcoa. Isso porque a companhia é conhecida por freqüentemente trazer um resultado muito abaixo ou muito acima das previsões, por causa da natureza volátil do mercado de commodities. E isso pode tirar o otimismo dos investidores verificado ontem. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Balanços - A Alcoa divulga balanço nos Estados Unidos referente ao primeiro trimestre de 2007. EUA/Fed - Três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) falarão em público. Às 10h30, o diretor do Fed Frederic Mishkin discursa sobre a política monetária e o mandato duplo da instituição durante evento em Bridgewater (Virgínia). Às 14 horas, o presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, fala em almoço com empresários promovido pela instituição em McAllen (Texas); e às 20h30, o presidente do Fed de Filadélfia, Charles Plosser, discursa sobre credibilidade e compromisso em política monetária durante conferência na Universidade de Delaware em Newark (Delaware). EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 7.