Balanços corporativos são destaque do dia A semana começa com uma agenda de indicadores econômicos fraca. No Brasil, como de costume, serão divulgados os dados da balança comercial e da pesquisa Focus. O destaque do dia fica por conta dos balanços de empresas brasileiras. Nos Estados Unidos, saem os números das contas do governo federal. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial referente ao período do dia 6 até hoje. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. Brasil/Balanços - As companhias Abyara, Banco do Brasil, Cyrela, Embraer, Equatorial Energia, Eternit, Balanço, GP Investments, KlabinSegall, Medial Saúde, Nossa Caixa, Paranapanema, Perdigão e Randon divulgam balanços referentes ao terceiro trimestre. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 17 horas, o resultado das contas do governo federal em outubro.