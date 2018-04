Balanços de grandes cias e petróleo podem definir negócios São Paulo, 24 de abril - Os mercados podem tomar um rumo hoje, influenciados pelos resultados de grandes empresas nos Estados Unidos. A expectativa é com a Amazon.com, de comércio eletrônico, e da AT&T, do setor de telecomunicação. No mercado interno, CSN, Klabin e Weg divulgam resultados. Outro motivo de preocupação dos investidores e que pode mexer com os preços dos ativos é o petróleo. Na Nigéria, a onda de tensão entre a população, aparentemente relacionada à eleição presidencial do sábado, e que deixou pelo menos sete mortos na região produtora de petróleo do país, tende a aumentar. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Balanços - As companhias AK Steel, Amazon.com, AT&T, General Motors, JetBlue Airways, Johnson Controls, Lexmark International, Lockheed Martin, McGraw-Hill, Northrop Grumman, Occidental Petroleum, Sun Microsystems, United States Steel e Whirlpool divulgam balanços referentes ao primeiro trimestre. Brasil/Balanços - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Klabin e a Weg divulgam resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 21. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice de confiança do consumidor de abril. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de vendas de imóveis residenciais usados em março. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Richmond divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial regional referente a abril. Setor Externo/BC - O Banco Central divulga nota do setor externo de março.