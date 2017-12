Balanços levam Dow Jones ao nível mais alto em 6 anos O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones no nível mais alto desde 20 de janeiro de 2000 e o Nasdaq em baixa. "O Dow beneficiou-se de informes financeiros positivos de algumas das suas componentes. O balanço da eBay foi negativo para o setor de tecnologia e isso prejudicou o Nasdaq", comentou o diretor de estratégia da RBC Dain Rauscher, Phil Dow. Ontem, o Nasdaq havia fechado no nível mais alto desde 16 de fevereiro de 2001. As empresas cujas ações são componentes do Dow Jones e que divulgaram resultados do primeiro trimestre hoje foram General Motors (+10,06%), Merck (+1,74%) e Altria Group (+1,57%). As ações da Intel, que havia divulgado resultados ontem depois do fechamento, caíram 0,56%. As da United Technologies, que haviam subido 6,6% ontem, em reação a seu informe de resultados, avançaram 2,25%. As ações da eBay caíram 8,9%, em reação a seu informe de resultados. As da Apple Computer, que havia divulgado balanço ontem depois do fechamento, subiram 3,02%. As da Google, que divulgaria resultados depois do fechamento de hoje, subiram 1,10%. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados estavam também Kraft Foods (+3,05%), Hershey Foods (-1,8%), Southwest Airlines (-5,1%), Juniper Networks (-10,10%) e Novellus Systems (-6,11%). O índice Dow Jones fechou em alta de 64,12 pontos (0,57%), em 11.342,89 pontos. A mínima foi em 11.275,05 pontos e a máxima em 11.384,11 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 8,33 pontos (0,35%), em 2.362,55 pontos, com mínima em 2.354,07 pontos e máxima em 2.375,54 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,53 ponto (0,12%), para 1.311,46 pontos. O NYSE Composite recuou 9,12 pontos (0,11%), para 8.422,13 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,783 bilhão de ações, de 1,754 bilhão ontem; 1.569 ações subiram, 1.736 caíram e 162 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 2,182 bilhões de ações negociadas, de 2,187 bilhões ontem, com 1.346 ações fechando em alta e 1.683 em queda. As informações são da Dow Jones.