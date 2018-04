Bancários criticam mudança no estatuto do Banrisul O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região criticou hoje a mudança de estatuto promovida em assembléia do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). A categoria promoveu uma manifestação na manhã de hoje em frente à sede do banco, durante a realização da assembléia. O estatuto do banco passou a incluir os termos do artigo 22 da Constituição do Estado, que exige a realização de consulta popular para privatizar o banco. "Somente mediante plebiscito realizado através de consulta popular poderá ocorrer a transferência do controle acionário da sociedade, com observância do interesse público", diz o novo texto. Para os bancários, a medida sinaliza intenção do governo de vender o controle do Banrisul. O governo nega a possibilidade de privatizar o banco. Ao explicar o sentido da mudança, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, enfatizou que ela foi feita para preservar o banco como "público" e para alertar os investidores desta condição. "Para que ninguém compre ações do banco achando que deixará de ser público", observou. O Banrisul prepara aumento de capital e deve enviar a proposta à Comissão de Valores Mobiliários nos próximos dias. Entre as alterações previstas no estatuto, o Banrisul também definiu que as ações preferenciais terão duas classes. Na capitalização serão ofertadas somente preferenciais classe B (PNB). O Estado irá converter as ações que serão negociadas na emissão secundária de PNA em PNB e o banco irá emitir novos papéis já com esta denominação. A PNB terá uma estrutura mais moderna, conforme o banco, e a tendência é que os atuais titulares dos papéis PNA migrem para a nova ação. As PNAs poderão ser convertidas tanto em PNBs quanto em ordinárias. Já as PNBs não têm esta prerrogativa. O lote de PNAs em poder do público é muito pequeno, de apenas 0,6% do capital preferencial. Por isso, mesmo se todas fossem convertidas em ONs representariam apenas 0,15% do capital total.