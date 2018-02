Banco Central autoriza a criação do Banco Carrefour O Banco Central (BC) autorizou o Carrefour a constituir um banco com carteiras de investimento e crédito e de financiamento e investimento. O banco, de acordo com comunicado divulgado hoje no Sistema de Informação do BC (Sisbacen), terá sede social em São Paulo e contará com capital inicial de R$ 19,5 milhões. No mesmo comunicado, o BC informou que deu ao Bradesco autorização para contratar 301 empresas para atuarem como correspondentes em todo o país.