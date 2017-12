Banco Central divulga contas externas de abril São Paulo, 19 de maio - A agenda econômica é escassa nesta sexta-feira, o que deverá manter o mercado financeiro atento ao desempenho do mercado internacional. Sem divulgação de indicadores Econômicos importantes nos Estados Unidos, o principal destaque do dia é a divulgação do resultado das contas externas do País em abril. BC/Contas - O Banco Central (BC) divulga, às 10h30, nota à imprensa com o resultado das contas externas de abril. FGV/inflação - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de maio, com a inflação medida entre os dias 10 de abril e 10 de maio. Europa/Balanços - Os bancos BNP Paribas (França) e Banca Nazionale del Lavoro (Itália) divulgam hoje resultados do primeiro trimestre do ano. Parmalat/credores - Credores da Parmalat Alimentos promovem reunião hoje para concluir negociações sobre a definição do novo controlador.