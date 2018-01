Banco Central do Japão mantém taxa de juros O Banco do Japão (BOJ) decidiu, por sete votos contra dois, manter inalterada sua política monetária, com a visão de que a economia do país ainda não saiu da deflação. O BOJ manteve a meta para a banda de liquidez, medida por meio dos balanços dos bancos apresentados ao banco central, de 30 trilhões a 35 trilhões de ienes. As compras mensais de bônus do governo também foram mantidas, em 1,2 trilhão de ienes. A decisão de hoje ficou em linha com as expectativas. Embora os dois dissidentes provavelmente tenham votado na redução da liquidez, como repetidamente fizeram em reuniões passadas, a maioria dos nove membros provavelmente enfatizou a necessidade de manter intactos os limites atuais até que sejam atingidas as condições para o fim do afrouxamento quantitativo.