Banco Central regulamenta aplicações no exterior O Banco Central (BC) regulamentou ontem a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de permitir que pessoas físicas e empresas brasileiras possam fazer aplicações no mercado de capitais externo. A partir de agora, os investimentos poderão ser feitos diretamente numa instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio interno. Com a regulamentação, o investidor poderá adquirir ações de empresas estrangeiras nos mercados internacionais, aplicar seus recursos em fundos fora do País e comprar títulos emitidos por países como os EUA.