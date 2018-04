Banco da China faz oferta de US$ 19 bi em ações, a maior da história O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) fez sua oferta pública inicial (IPO) de ações no teto do intervalo de preço sugerido, levantando um total de US$ 19 bilhões na maior oferta de ações da história. Foi também a primeira IPO simultânea em dois mercados já ocorrida no mundo. O ICBC colocou cada uma de suas ações a 3,07 dólares de Hong Kong (US$ 0,40) na etapa de Hong Kong e a 3,11 yuan (US$ 0,40) na parcela de Xangai. O valor da transação pode chegar a US$ 22 bilhões se uma opção "green shoe" for exercida. "Green shoe" é uma cláusula do contrato de subscrição que estabelece que, no caso de demanda excepcional pelo público, poderá haver uma distribuição de ações adicionais. As ações vão estrear nas Bolsas de Xangai e de Hong Kong no próximo dia 27. Analistas dizem que a transação foi precificada a um nível razoável, tendo em vista a forte demanda pelas ações do ICBC e o potencial de crescimento do setor bancário chinês. O papel, portanto, poderá registrar forte valorização em sua estréia. A maior oferta inicial de ações até então tinha sido da japonesa NTT Mobile Communications Network, de US$ 18,38 bilhões, ocorrido em 1998, de acordo com a provedora de dados Dealogic Inc. O ICBC está vendendo 13 bilhões de ações tipo A em Xangai e 35,39 bilhões de ações tipo H em Hong Kong, o que significa cerca de 14,8% de seu capital acionário. A porção H somou US$ 13,9 bilhões e a parcela de Xangai, US$ 5,1 bilhões. Se a cláusula "green shoe" for exercida, o banco poderá vender um total de até 14,95 bilhões de ações A e até 40,70 bilhões de ações H, o que representaria 16,7% de seu capital total. O agendamento institucional da oferta atraiu cerca de US$ 350 bilhões em ordens dos investidores, disse uma fonte próxima da operação. A porção de varejo, que atraiu demanda maciça de investidores de Hong Kong, foi 78 vezes sobrescrita, acrescentou a fonte. A ação do ICBC foi precificada a 2,23 vezes o valor contábil de 2006 antes da "green shoe". Mas o papel do banco poderá tornar-se sobrevalorizado se o impulso seguir forte. "Se o ICBC subir mais de 15% no primeiro dia, o papel corre o risco de passar de uma recomendação de compra para manter", disse um analista de Hong Kong. As informações são da Dow Jones.