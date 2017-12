Banco do Brasil é autorizado a aderir ao Novo Mercado O Banco do Brasil divulgou esta noite fato relevante, em complemento ao comunicado de 27 de abril deste ano, informando que o ministro de Estado da Fazenda, "na qualidade de representante do acionista controlador, autorizou, nesta data, a assinatura do contrato de adesão do Banco do Brasil ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo".