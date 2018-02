Banco do Brasil lidera perdas do Ibovespa após balanço As ações do Banco do Brasil estão liderando as perdas do índice Ibovespa nesta manhã, após a instituição ter divulgado o balanço do segundo trimestre do ano. Às 11h49, a ação ON era negociada a R$ 49,91, desvalorização de 4,93% no dia, e R$ 888 mil em giro de negócios. O Ibovespa, por sua vez, operava em ligeira alta, de 0,03%. O Banco do Brasil (BB) apresentou lucro líquido de R$ 1,546 bilhão no período, com expansão de 52,47% em relação ao resultado de R$ 1,014 bilhão do mesmo trimestre de 2005. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido foi de 36,3%, acima dos 29,6% registrados em igual intervalo do ano passado. No acumulado do primeiro semestre do ano, o BB lucrou R$ 3,888 bilhões, com crescimento de 96,46% na comparação com o resultado de R$ 1,979 bilhão dos seis primeiros meses de 2005. O retorno ficou em 47,8%, contra 28,6% no intervalo de janeiro a junho do ano passado. Vale lembrar que, na sexta-feira, as ações do BB fecharam na maior alta do Ibovespa, com +3,55%.