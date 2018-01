Banco do Brasil reduz taxas de juros após corte da Selic O Banco do Brasil anunciou ontem à noite que reduzirá as taxas de juros para cheque especial, cartão de crédito e crédito direto ao consumidor (CDC). A medida acompanha decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de diminuir em 0,5 ponto porcentual a taxa Selic (taxa básica da economia), possibilitando reduzir os custos de captação e o repasse do benefício para as operações de crédito. As novas taxas do Banco do Brasil entram em vigor amanhã (1º de dezembro). As taxas mínimas do cheque especial e do cartão de crédito foram reduzidas para 2% ao mês e as máximas para 7,7% ao mês. No CDC foram reduzidas as taxas do CDC Salário (4,33% ao mês), CDC Empréstimo Eletrônico (4,62%), CDC Renovação (4,62%), BB Crédito Parcelado Cartão (3,10%) e BB Crediário (2,32%). O Banco do Brasil reduziu também as taxas de juros de linhas de crédito para micro e pequenas empresas.